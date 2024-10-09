Певкур расставил точки над i: готова ли Эстония к отправке войск в Украину?

„Я понимаю, что вы, возможно, не можете говорить обо всем, поскольку это создает риск, что кто-то из сотрудников вашего министерства снова подаст заявление в КаПо на вас. Тем не менее, я считаю важным, чтобы члены Рийгикогу и жители Эстонии были осведомлены, если такие значимые решения планируются или находятся на стадии обсуждения“, — сказал Эплер, обращаясь к Певкуру.

Впрочем, ряд вопросов задал и другой депутат - Варро Вооглайд (EKRE). „Мы рассматриваем отправку, уже отправили, планируем ли отправку большего числа людей? И в таком случае — сколько именно? Здесь возникает целый ряд вопросов. Я хотел бы узнать, какое количество военнослужащих вы реально рассматриваете для отправки в Украину и с какой целью: только для проведения учебы или для выполнения каких-то других задач?“ — спросил Вооглайд.

Министр обороны, отвечая на вопросы, заявил, что позиция Эстонии не изменилась. „Мы всегда говорили, что готовы рассмотреть различные способы помощи Украине, и, с чисто стратегической коммуникационной точки зрения, четко давали понять, что мы готовы помогать Украине“, - сказал Певкур.

Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты