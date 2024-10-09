ЧП и криминал
09.10.2024, 15:51

Мужчина, зарезавший своего знакомого, предстал перед судом. Вину он признает

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Сергей Гаврилин в зале суда
Сергей Гаврилин в зале суда
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

29 июня этого года 57-летний Сергей Гаврилин во время пьянки в квартире в поселке Эмари (Харьюмаа) нанес смертельное ножевое ранение своему знакомому 45-летнему Рене. 9 октября обвиняемый предстал перед судом.

Так у мужчины нет возражений по поводу обвинения, суд далее будет обсуждать в основном меру наказания. Защитник подсудимого Леэло Вийл считает, что поскольку они не оспаривают обвинение, то можно было бы рассмотреть дело в порядке сокращенного производства. Однако это сократит срок наказания почти на треть, с чем не согласен прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги.

Случившееся квалифицируется по статье пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство, которое наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

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