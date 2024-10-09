Мужчина, зарезавший своего знакомого, предстал перед судом. Вину он признает

Так у мужчины нет возражений по поводу обвинения, суд далее будет обсуждать в основном меру наказания. Защитник подсудимого Леэло Вийл считает, что поскольку они не оспаривают обвинение, то можно было бы рассмотреть дело в порядке сокращенного производства. Однако это сократит срок наказания почти на треть, с чем не согласен прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги.