Янек Мягги: следует облагать налогом не богатство, а бедность

Для выхода из ямы, по мнению Мягги, надо позволить предпринимателям делать свою работу, а не обременять их изменениями в налогах. „Пособия и социальное благополучие на самом деле разрушающе действуют на работу“, — приводит Мягги в пример родительскую зарплату.

„Если туда закладывается 400-500 миллионов евро, то это на самом деле будет катастрофа. Каждое государственное решение должно иметь последствия, но детей больше не рождается — значит, деньги выброшены на ветер“.

Подробнее читайте в Äripäev.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.