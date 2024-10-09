Экономика
09.10.2024, 16:50

Янек Мягги: следует облагать налогом не богатство, а бедность

 (58)
Янек Мягги
Янек Мягги
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

„Богатство не следует облагать налогом, нужно облагать бедность, чтобы человеку было неудобно быть бедным. Если есть голова на плечах и руки-ноги, пусть работает“, - говорит в газете Äripäev предприниматель, политик и основатель коммуникационного бюро Powerhouse Янек Мягги.

Для выхода из ямы, по мнению Мягги, надо позволить предпринимателям делать свою работу, а не обременять их изменениями в налогах. „Пособия и социальное благополучие на самом деле разрушающе действуют на работу“, — приводит Мягги в пример родительскую зарплату.

„Если туда закладывается 400-500 миллионов евро, то это на самом деле будет катастрофа. Каждое государственное решение должно иметь последствия, но детей больше не рождается — значит, деньги выброшены на ветер“.

Подробнее читайте в Äripäev.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (58)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии