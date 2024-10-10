10.10.2024, 16:50
Эстонский разработчик противодронных систем нанял на работу экс-заместителя командующего Силами обороны(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Marduk Technologies, занимающаяся разработкой систем обнаружения дронов и противодействия им, объявила, что к ее команде присоединится бригадный генерал Артур Тиганик. Военная карьера Тиганика завершилась в 2022 году, когда Силы обороны Эстонии сообщили ему о сокращении.
Тиганик будет работать в Marduk советником по военной стратегии. По словам руководителя по бизнес-деятельности компании Леэта Рауно Лембера, борьба с дронами — относительно новая область в военной сфере. Конечные пользователи только разрабатывают военные планы по использованию систем обнаружения дронов, противодействия им в боевых операциях и повышению общей безопасности.
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