Эстонский разработчик противодронных систем нанял на работу экс-заместителя командующего Силами обороны

Тиганик будет работать в Marduk советником по военной стратегии. По словам руководителя по бизнес-деятельности компании Леэта Рауно Лембера, борьба с дронами — относительно новая область в военной сфере. Конечные пользователи только разрабатывают военные планы по использованию систем обнаружения дронов, противодействия им в боевых операциях и повышению общей безопасности.

Лембер надеется, что многолетний опыт Тиганика в Силах обороны Эстонии и НАТО пойдут компании на пользу, особенно в вопросе того, как адаптировать продукт для практического и эффективного использования. Кроме того, его опыт поможет разработать рекомендации о том, какие подразделения и каким образом должны использовать противодронные системы Marduk.