Школьники не смогли написать уровневую работу по русскому языку. Каллас: „не стоит слишком остро реагировать“

По словам министра, уже после весенних перебоев стало понятно, в чем проблема. „Проблема в том, что EIS разрабатывалась одним разработчиком в течение 15 лет. Это его код, которые находится в его голове, — сказала Каллас. — Он занимался этим 15 лет и теперь, когда этот разработчик по сути ушел, у нас в EIS фактически нет разработчика“.