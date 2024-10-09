09.10.2024, 16:25
Школьники не смогли написать уровневую работу по русскому языку. Каллас: „не стоит слишком остро реагировать“(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Несколько дней назад в среде экзаменационной инфосистемы (EIS) состоялись школьные уровневые работы по эстонскому языку, математике и русскому языку, но из-за системных ошибок тест по русскому языку провести не удалось. По словам министра образования Кристины Каллас, в настоящее время у EIS нет разработчика и ситуация не может существенно улучшиться, пока не будет найден новый.
По словам министра, уже после весенних перебоев стало понятно, в чем проблема. „Проблема в том, что EIS разрабатывалась одним разработчиком в течение 15 лет. Это его код, которые находится в его голове, — сказала Каллас. — Он занимался этим 15 лет и теперь, когда этот разработчик по сути ушел, у нас в EIS фактически нет разработчика“.
Уже заказано?