Осторожно! Телефонные мошенники снова активизировались

По словам риск-менеджера Telia Андреаса Мейстера, в новой волне мошеннических звонков четко прослеживается роботизация, то есть это автоматические звонки с заранее записанным, по-видимому, с помощью искусственного интеллекта, текстом на эстонском языке.

„В этом случае люди понимают, что разговаривают с автоматом и слушают записанное голосовое сообщение. В тексте такого мошеннического звонка утверждается, что договор абонента на некоторые услуги приостановлен или его срок истек, а для продления необходимо ввести PIN-коды Smart-ID. Этого нельзя делать ни в коем случае“, – предостерегает Мейстер.

В случае продолжающихся звонков с поддельных номеров мошенники создают впечатление, что это звонок с какого-то эстонского телефонного номера. На самом деле такие звонки поступают из-за границы. Так что если вы перезвоните на незнакомый номер, с которого только что поступил звонок, вам ответит проживающий в Эстонии человек, который знать не знает, что его номер использовался для маскировки мошеннического звонка.

По словам риск-менеджера Telia, ни один порядочный поставщик услуг не просит клиентов сообщить их PIN-код или пароль.

„Все случаи, когда человека по телефону, SMS или электронной почте просят куда-то ввести данные банковской карты либо сообщить для проверки эти данные, PIN-коды или персональные данные, обычно являются мошенничеством, в результате которого люди открывают преступникам доступ к своим банковским счетам“, – предупреждает Мейстер.

Еще он напомнил, что Telia обычно связывается с клиентами с номера услуги 123 (или 1551 для бизнес-клиента), а кроме того, все связанные с Telia действия клиента происходят в официальной системе Telia (например, в онлайн-самообслуживании).