Пьяный водитель признан виновным в причинении другу тяжкого вреда здоровью и на месяц сядет в тюрьму

Поздно вечером 5 июня 2021 года в волости Пылтсамаа произошла авария. Автомобиль, которым управлял пьяный Мадис (29 ), съехав с дороги, перевернулся крышу. Его друг Рихо* , сидевший рядом и не пристегнутый ремнем безопасности, ударился головой о потолок, вылетел из автомобиля и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Мадису предъявили обвинение в том, что, управляя автомобилем в состоянии опьянения, он причинил другому человеку тяжкий вред здоровью по неосторожности. В июне прошлого года уездный суд признал Мадиса виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. На самом деле Мадис должен отсидеть в тюрьме всего месяц, если в течение трех лет и шести месяцев не совершит новое преступление. В качестве дополнительного наказания суд на год лишил Мадиса водительских прав.