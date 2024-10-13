13.10.2024, 11:35
Пьяный водитель признан виновным в причинении другу тяжкого вреда здоровью и на месяц сядет в тюрьму(5)
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Издание Eesti Ekspress пишет о решении, которое вынес Государственный суд: пьяный водитель несет ответственность за серьезную черепно-мозговую травму, которую получил друг, находившийся в его автомобиле, так как потерпевший не мог предвидеть, что произойдет тяжелое ДТП.
Поздно вечером 5 июня 2021 года в волости Пылтсамаа произошла авария. Автомобиль, которым управлял пьяный Мадис (29 ), съехав с дороги, перевернулся крышу. Его друг Рихо*, сидевший рядом и не пристегнутый ремнем безопасности, ударился головой о потолок, вылетел из автомобиля и получил тяжелую черепно-мозговую травму.
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