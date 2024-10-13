ЧП и криминал
13.10.2024, 11:35

Пьяный водитель признан виновным в причинении другу тяжкого вреда здоровью и на месяц сядет в тюрьму

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Авария случилась поздно вечером 5 июня 2021 года. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный Мадис, перевернулся через крышу. Сидевший на пассажирском сидении Рихо вылетел из машины и получил тяжелую травму головы.
Авария случилась поздно вечером 5 июня 2021 года. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный Мадис, перевернулся через крышу. Сидевший на пассажирском сидении Рихо вылетел из машины и получил тяжелую травму головы.
ФОТО: Kohtutoimik

Издание Eesti Ekspress пишет о решении, которое вынес Государственный суд: пьяный водитель несет ответственность за серьезную черепно-мозговую травму, которую получил друг, находившийся в его автомобиле, так как потерпевший не мог предвидеть, что произойдет тяжелое ДТП.

Поздно вечером 5 июня 2021 года в волости Пылтсамаа произошла авария. Автомобиль, которым управлял пьяный Мадис (29 ), съехав с дороги, перевернулся крышу. Его друг Рихо*, сидевший рядом и не пристегнутый ремнем безопасности, ударился головой о потолок, вылетел из автомобиля и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Мадису предъявили обвинение в том, что, управляя автомобилем в состоянии опьянения, он причинил другому человеку тяжкий вред здоровью по неосторожности. В июне прошлого года уездный суд признал Мадиса виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения. На самом деле Мадис должен отсидеть в тюрьме всего месяц, если в течение трех лет и шести месяцев не совершит новое преступление. В качестве дополнительного наказания суд на год лишил Мадиса водительских прав.

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