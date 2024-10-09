Литовские криминалисты изъяли 87 кг „кристалла“ и 63 000 евро наличными. Задержана группа украинцев

По словам полицейских, в конце 2022 года криминалисты Главного комиссариата полиции Алитусского округа получили информацию о том, что граждане Украины в арендуемом гараже держат большое количество наркотиков, которые готовятся вывезти в Россию, Беларусь и другие страны. Информация подтвердилась – в гаражном массиве зафиксировали движение людей и транспорта. Позже полиция выяснила, что транспорт направился в сторону границы с Латвией, где планировалось оборудовать большую лабораторию для производства наркотиков.

Информация была передана латвийским коллегам. Однако позже выяснилось, что по неясным причинам организаторы от этого плана отказались. Криминальная разведка выяснила, что вышеупомянутые лица были связаны с преступной группировкой Chimprom, известной в России и Украине. Когда началась война, группировка часть своей деятельности перенесла в Польшу.

Литовская полиция начала сотрудничество с польскими коллегами. Стали отслеживать за перемещением транспорта между Литвой и Польшей. Выяснилось, что группировка арендовала в Вильнюсе дом с гаражом. За аренду жилья площадью 300 кв. м платили 1200 евро в месяц. В начале августа 2023 г. была получена информация, что наркотики могут хранить в Вильнюсе, в гаражном массиве. Были задержаны трое граждан Украины. „В гараже и в машинах подозреваемых было найдено и изъято большое количество „кристалла“: в автомобиле почти 38 кг, в гараже – почти 49 кг наркотиков и психотропных веществ стоимостью 3 млн. евро на черном рынке. Также было изъято 63 000 евро наличными“, – сообщает полиция. Троих подозреваемых обвиняют в хранении очень большого количества наркотиков и их контрабанде. Одного дополнительно обвиняют в подделке документа.

Все подозреваемые задержаны. Дело рассматривает Вильнюсский суд.

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