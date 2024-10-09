Новости Эстонии
09.10.2024, 12:30

Министры отчитываются перед финансовой комиссией о бюджете. Аккерманн: „мы нашли дубли“

 
Председатель комиссии Аннели Аккерманн
Председатель комиссии Аннели Аккерманн
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вчера, 8 октября, финансовая комиссия Рийгикогу встретилась с некоторыми министрами, чтобы выслушать их разъяснения по разделам бюджета, за которые они ответственны. По словам председателя комиссии Аннели Аккерманн, помимо прочего, они ищут в бюджете дублирующие места.

„Я сама заметила, что одним и тем же направлениям занимаются программы разных министерств. Некоторые больницы, например, находятся под одной программой Министерства социальных дел, а больница Вильянди, например, под другой программой“, — сказала Аккерманн.

„Или, к примеру, Институт развития здоровья (TAI) занимается опасностями, исходящими от химических веществ, а другой частью, то есть безопасностью продукции, занимается Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Мы ищем такие дублирующие места“.

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