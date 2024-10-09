09.10.2024, 12:30
Министры отчитываются перед финансовой комиссией о бюджете. Аккерманн: „мы нашли дубли“
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 8 октября, финансовая комиссия Рийгикогу встретилась с некоторыми министрами, чтобы выслушать их разъяснения по разделам бюджета, за которые они ответственны. По словам председателя комиссии Аннели Аккерманн, помимо прочего, они ищут в бюджете дублирующие места.
„Я сама заметила, что одним и тем же направлениям занимаются программы разных министерств. Некоторые больницы, например, находятся под одной программой Министерства социальных дел, а больница Вильянди, например, под другой программой“, — сказала Аккерманн.
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