ГРАФИК | Сегодня электричество стоит в три раза меньше, чем вчера

Средняя цена электроэнергии сегодня, 9 октября, составит 23 евро за мегаватт-час.

Дороже всего электроэнергия стоила сегодня с 8 до 9 часов утра (80,06 евро за мегаватт-час), а меньше всего - с 5 до 6 утра (2,04 евро за мегаватт-час).

Причина низкой цены кроется в погоде. Сегодня весь день ожидаются дожди и будет очень ветрено, в связи с чем ветряки производят больше электроэнергии, чем обычно.

В других странах Балтии сегодня стоимость электричества находится на том же уровне, а вот в Финляндии цены будут в разы ниже (в среднем всего 5,30 евро за мегаватт-час).

Самая высокая среднесуточная цена в системе Nord Pool сегодня наблюдается в Польше (98,84 евро).

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