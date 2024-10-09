Приходите на единственный курс на русском языке о налоговой системе Эстонии от специалистов Налогово-таможенного департамента!
Неслучайно говорят, что смерть и налоги – самые стабильные вещи в нашей жизни, поэтому неплохо знать, какие именно налоги и в каких случаях нужно платить в Эстонии. Ещё лет десять назад Эстонию по праву называли „налоговым раем“, так как налоговая система страны была очень понятна и выгодна для ведения бизнеса. Однако последние годы стали щедры на налоговые изменения и, кажется, что эти налоговые качели не собираются пока останавливаться.
Именно поэтому так важно получать свежую информацию из первых рук, от специалистов Налогово-таможенного департамента. Этот учебный курс проводится в октябре, когда уже ясно, какие налоговые изменения ожидают нас в следующем году.
Учебный курс „Специалист по налогам Эстонии“ будет полезен не только местным бухгалтерам, владельцам и руководителям бизнеса, но также и иностранным предпринимателям, которые пока не владеют эстонским языком.
Смена страны проживания в сегодняшнем быстро меняющемся мире стала нормальной практикой. Люди делают это по разным причинам: экономическим, геополитическим, климатическим, социальным, личным и т. д.
Сегодня в Эстонии проживает около 55 000 военных беженцев из Украины. Многие из них оставили в Украине свои предприятия, многие потеряли в связи с переездом работу, и теперь им нужно учиться жить в другой стране. К счастью, в Эстонии есть все условия для открытия и ведения бизнеса как для беженцев из Украины, так и для людей с постсоветского пространства.
И первый плюс – это языковая доступность информации в государственных и бизнес-структурах. Наличие интерфейса на русском языке, в том числе и в Налогово-таможенном департаменте Эстонии, существенно упрощает понимание того, как функционирует налоговая система в Эстонии. Однако в ходе обучения специалисты помогут вам проработать интересующие именно вас темы, понять, какие налоговые обязательства и при каких условиях у вас появятся в Эстонии.
Цель этого учебного курса — разобрать детально налоговую систему Эстонии и научить участников беспроблемно в ней ориентироваться. Дать чёткое понимание, какой вид предпринимательской деятельности и какими налогами облагается.
Прошедший обучение сможет легко ориентироваться в налоговых вопросах Эстонии, понимать специфику налоговой системы страны и грамотно применять ИИ для решения ежедневных задач в сфере бухгалтерии и налогов. Узнает про особенности и исключения при начислении налога с оборота в Эстонии. Какова специфика расчёта социального и подоходного налогов. Тонкости налогообложения специальных льгот, электронной торговли, заработной платы (в том числе и нерезидентов). И как все эти налоги отражать в налоговых декларациях.
Организационная информация:
Онлайн-обучение: 1 раз в неделю.
Личное общение с преподавателями — специалистами Налогового департамента.
Оплачивать можно по частям, без %, в удобном вам графике.
Учебные дни можно покупать по отдельности. Цена одного учебного дня 109€+НСО.
По окончании обучения участник получает свидетельство, подтверждающее его квалификацию.
Плюсы ведения бизнеса в Эстонии:
Языковая доступность.
Понятная налоговая система.
0 % на нераспределенную прибыль.
0 % НДС для трансграничных операций.
Один из самых высоких уровней ВВП на душу населения среди стран Восточной Европы и Балтии.
Экономика основана на информационных технологиях, электронной коммерции, цифровых услугах и других высокотехнологичных отраслях.
Низкий уровень безработицы и относительно высокий уровень жизни.
Простая, быстрая (10 минут) и недорогая (265 € госпошлина) официальная регистрация компании в стране.
Государственная поддержка стартапов и инновационных проектов.
Онлайн-сервисы доступны во всех сферах жизни, включая электронную идентификацию, интернет-банкинг, э-школу, электронную медицинскую карту и электронное голосование и т.д.
Высокий уровень бесплатного образования, возможность учиться, как на английском, так и на русском языках.
Членство Эстонии в ЕС обеспечивает свободу передвижения и множество возможностей для работы, учебы и ведения бизнеса внутри ЕС.
Полную информацию об учебном курсе „Специалист по налогам Эстонии“ найдете ЗДЕСЬ.