Приходите на единственный курс на русском языке о налоговой системе Эстонии от специалистов Налогово-таможенного департамента!

Именно поэтому так важно получать свежую информацию из первых рук, от специалистов Налогово-таможенного департамента. Этот учебный курс проводится в октябре, когда уже ясно, какие налоговые изменения ожидают нас в следующем году.

Учебный курс „Специалист по налогам Эстонии “ будет полезен не только местным бухгалтерам, владельцам и руководителям бизнеса, но также и иностранным предпринимателям, которые пока не владеют эстонским языком.

Смена страны проживания в сегодняшнем быстро меняющемся мире стала нормальной практикой. Люди делают это по разным причинам: экономическим, геополитическим, климатическим, социальным, личным и т. д.

Сегодня в Эстонии проживает около 55 000 военных беженцев из Украины. Многие из них оставили в Украине свои предприятия, многие потеряли в связи с переездом работу, и теперь им нужно учиться жить в другой стране. К счастью, в Эстонии есть все условия для открытия и ведения бизнеса как для беженцев из Украины, так и для людей с постсоветского пространства.

И первый плюс – это языковая доступность информации в государственных и бизнес-структурах. Наличие интерфейса на русском языке, в том числе и в Налогово-таможенном департаменте Эстонии , существенно упрощает понимание того, как функционирует налоговая система в Эстонии. Однако в ходе обучения специалисты помогут вам проработать интересующие именно вас темы, понять, какие налоговые обязательства и при каких условиях у вас появятся в Эстонии.

Цель этого учебного курса — разобрать детально налоговую систему Эстонии и научить участников беспроблемно в ней ориентироваться. Дать чёткое понимание, какой вид предпринимательской деятельности и какими налогами облагается.