Как подготовиться к кризисным ситуациям, которые могут настигнуть жителей Эстонии?
Рекомендованные Спасательным департаментом товары для недельного запаса все чаще появляются в домах людей, что подтверждается и статистикой продаж в сети магазинов. По статистике покупок за последние четыре года можно сделать вывод, что жители Эстонии стали лучше подготовлены к неожиданностям. Эксперты дают советы о том, как поддерживать домашние запасы в свежем состоянии и избегать их порчи.
„За последние четыре года жители Эстонии столкнулись с пятью различными непредсказуемыми ситуациями, которые вынудили кардинально изменить образ жизни и ограничили доступ к еде и воде. Поэтому важно иметь дома необходимый запас продуктов питания и воды на случай чрезвычайных ситуаций“, — говорит руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.
Во время пандемии коронавируса Maxima наблюдала почти двукратное увеличение товарооборота в своих магазинах в течение нескольких дней. „Это был первый и пока самый масштабный случай закупок товаров впрок, который мы наблюдали в Эстонии. Можно предположить, что семьи, которые создают и обновляют запасы, делают это на постоянной основе, а не спонтанно. Повышению осведомленности способствовали как сами неожиданные ситуации, так и разъяснительная работа Спасательного департамента“, — считает Терасмаа.
Поведенческий ученый и психолог Андеро Уусберг, который был членом научного совета правительства во время чрезвычайного положения, считает, что жители Эстонии стали более рациональными в подготовке к кризиснымситуациям на основе последних кризисов. „Время и способность человека концентрироваться ограничены. Пока вероятность возникновения чего-то для психики человека кажется исчезающе малой, нет смысла вкладывать в это свое время и внимание. Оценка рисков тоже неприятна, поэтому люди зачастую бывают немного оптимистичнее, чем следовало бы. Однако если о чем-то много говорят в обществе, воспринятая вероятность этого события в сознании людей возрастает — это может быть одной из причин, почему жители Эстонии стали лучше подготовлены к неожиданным ситуациям“, — поясняет Уусберг.
В начале чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, люди массово покупали товары длительного хранения и средства гигиены, но широкого понимания того, что нужно приобрести для длительного автономного существования, не было. „Создание запасов без продуманного плана может привести к растрате — например, продукты портятся до того, как их успевают использовать, или люди забывают о сроках годности бутылок с водой“, — объясняет Терасмаа.
Как же создать полноценный план, который позволит сохранить продукты свежими и избежать растрат?
Осознанное планирование: принципы создания запасов
Первым шагом является оценка потребностей вашего домохозяйства. Учитывайте размер семьи, индивидуальные потребности (например, аллергии или пищевые непереносимости), а также потребности домашних животных. Общая рекомендация — иметь запас еды и воды на две недели, но многие эксперты советуют запастись еще больше.
Что касается продуктов, важно сосредоточиться на товарах, которые не портятся быстро. Это консервы (мясо, рыба, овощи, супы), сухие продукты (рис, макароны, фасоль, чечевица, овсянка), зерновые и мучные изделия, энергетически богатые перекусы (орехи, сушеные фрукты, семена, мюсли-батончики, печенье, сладости, мед).
Также следует позаботиться о запасе питьевой воды — общепринятое правило: 3-4 литра воды на человека в день, из которых 2 литра — для питья, а 2 литра — для гигиенических нужд и приготовления пищи.
Система ротации: как поддерживать запасы в свежем состоянии
Чтобы избежать порчи продуктов, рекомендуется использовать систему ротации. Ротация означает, что новые продукты нужно ставить в глубь запасов, а более старые — вперед, чтобы они были использованы первыми. Простой и логичный способ организации запасов, используемый в магазинах и на складах, поможет сохранить продукты свежими и снизит растраты.
Для внедрения системы ротации в домашних условиях следует, например, раз в месяц или квартал проверять запасы, следить за их состоянием, отмечать сроки годности и потреблять в первую очередь те продукты, у которых истекает срок.
Запасы воды: как хранить и обновлять
Запас питьевой воды — также важная часть подготовки. Покупка воды в бутылках — практичное решение, но и у нее есть срок годности, поэтому бутылки нужно регулярно проверять и использовать в первую очередь те, у которых подходит срок годности.
План питания для предотвращения расточительства
Один из способов избежать истечения сроков запасов и их растраты — составление плана питания, который учитывает также продукты из запасов. Для его выполнения можно включать в еженедельное или ежемесячное меню некоторые продукты из запасов и заменять их новыми. Например, использовать консервированные овощи для приготовления супов и сухие продукты, такие как паста и рис, для повседневных блюд.
Полезно также научиться готовить еду с минимальными затратами энергии — хорошим решением будет иметь слегка сушёные или лиофилизированные продукты, для приготовления которых требуется лишь горячая вода. Таким образом, вы будете лучше подготовлены к ситуациям, когда доступ к электричеству или газу ограничен.
По словам Яаники Терасмаа, руководителя отдела продаж и маркетинга Maxima, кризисы последних четырёх лет преподнесли жителям Эстонии важный урок — готовность является ключевым фактором. „Хотя государство и муниципалитеты прилагают усилия для обеспечения безопасности и непрерывности основных услуг, ответственность каждого человека и семьи — быть готовыми к неожиданностям. Будь то экстремальные погодные условия, разрывы цепочек поставок, угрозы безопасности или экономические кризисы, накопление запасов стало практическим способом обеспечения благополучия своей семьи“, — говорит Терасмаа.
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