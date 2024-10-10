Как подготовиться к кризисным ситуациям, которые могут настигнуть жителей Эстонии?

„За последние четыре года жители Эстонии столкнулись с пятью различными непредсказуемыми ситуациями, которые вынудили кардинально изменить образ жизни и ограничили доступ к еде и воде. Поэтому важно иметь дома необходимый запас продуктов питания и воды на случай чрезвычайных ситуаций“, — говорит руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.

Во время пандемии коронавируса Maxima наблюдала почти двукратное увеличение товарооборота в своих магазинах в течение нескольких дней. „Это был первый и пока самый масштабный случай закупок товаров впрок, который мы наблюдали в Эстонии. Можно предположить, что семьи, которые создают и обновляют запасы, делают это на постоянной основе, а не спонтанно. Повышению осведомленности способствовали как сами неожиданные ситуации, так и разъяснительная работа Спасательного департамента“, — считает Терасмаа.

Поведенческий ученый и психолог Андеро Уусберг, который был членом научного совета правительства во время чрезвычайного положения, считает, что жители Эстонии стали более рациональными в подготовке к кризиснымситуациям на основе последних кризисов. „Время и способность человека концентрироваться ограничены. Пока вероятность возникновения чего-то для психики человека кажется исчезающе малой, нет смысла вкладывать в это свое время и внимание. Оценка рисков тоже неприятна, поэтому люди зачастую бывают немного оптимистичнее, чем следовало бы. Однако если о чем-то много говорят в обществе, воспринятая вероятность этого события в сознании людей возрастает — это может быть одной из причин, почему жители Эстонии стали лучше подготовлены к неожиданным ситуациям“, — поясняет Уусберг.