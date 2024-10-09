У грузовика на ходу лопнуло колесо, водитель в больнице

Во вторник, 9 октября, в 08:21 произошла авария возле Тийги, 19 в поселке Саку в Харьюмаа, где 14-летний мальчик, ехавший на своем личном электросамокате по велосипедно-пешеходной дороге, не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 11:24 произошла авария на 26 км шоссе Кейла – Хаапсалу в деревне Мяэра в Ляэне-Харьюмаа, где у грузового автомобиля Volvo FH с прицепом, которым управлял 63-летний мужчина, во время езды лопнуло колесо. В результате случившегося грузовик вылетел с дороги влево и перевернулся, а груз вывалился. Водитель Volvo был доставлен в больницу.

В 11:50 произошла авария на 5 км шоссе Вана-Кастре - Ройу в волости Кастре в Тартумаа, где 60-летнему водителю Peugeot 207 предположительно стало плохо, в результате чего автомобиль съехал с дороги вправо. Водитель был доставлен в больницу.

В 12:53 произошла авария возле Кесквяльяк, 8 в Пайде, где в автобусе MAN Lions City 12 под управлением 75-летнего мужчины во время торможения упала 84-летняя пассажирка. Пассажирку доставили в больницу.

В 13:42 произошла авария возле Рандвере теэ, 9а в поселке Хаабнеэме в волости Виймси в Харьюмаа, где 71-летний мужчина, ехавший на личном велосипеде, задел рулем столб дорожного знака и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 18:06 произошла авария возле Котка, 12 в Таллинне, где 36-летний мужчина, ехавший на электросамокате Bolt, не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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