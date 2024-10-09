Из-за аварии водопровода меняется движение на одном из перекрестков Пыхья-Таллинна

В связи с ликвидацией аварии водопровода сегодня, 9 октября, в 10 часов утра на улице Сыле в Таллинне будут закрыты для движения две полосы в направлении города, а в направлении Копли движение по полосам 1+1 будет изменено на двухсторонее.