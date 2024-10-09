Новости Эстонии
09.10.2024, 09:00

Из-за аварии водопровода меняется движение на одном из перекрестков Пыхья-Таллинна

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В связи с ликвидацией аварии водопровода сегодня, 9 октября, в 10 часов утра на улице Сыле в Таллинне будут закрыты для движения две полосы в направлении города, а в направлении Копли движение по полосам 1+1 будет изменено на двухсторонее.

Для движения закроется и поворот с улицы Яэдала и выезд с улицы Яэдала на улицу Сыле.

Tallinna Vesi просит людей следовать временным дорожным знакам, которые перенаправляют движение. Предполагаемое завершение аварийных работ и восстановление обычного порядка движения намечено на поздний вечер четверга, 10 октября.

Компания приносит извинения за возможные неудобства.

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