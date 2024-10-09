Инструктор: в Эстонии мотоциклисты зачастую не умеют правильно тормозить

Комментируя в передаче Terevisioon на ETV новость о том, что в последнее время участились летальные ДТП с участием мотоциклистов, Алус заявил, что причины аварий в основном связаны со слишком высокой скоростью.

По его словам, езда со скоростью 50 км/ч или даже 30 км/ч – этой порой слишком быстро, поскольку мотоциклисты в Эстонии зачастую не умеют правильно тормозить, и это становится причиной аварий.

„Мотоциклист тормозит, но делает это неправильно. Или же не решается затормозить, – описал опасные ситуации инструктор. - Мотоциклист должен быть заметен. Речь не только об одежде, но и о расположении и ускорении. При совершении маневра нужно оценить, видят ли вас водители автомобилей и понимают ли они, что вы делаете“, – пояснил инструктор.

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