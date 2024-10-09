ГРАФИКИ | Поддержка центристов растет, падение соцдемов остановилось

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 9 сентября по 6 октября. Всего было опрошено 4000 граждан ЭР избирательного возраста.

Поддержка самой популярной партии Isamaa и Партии реформ, занимающей второе место, за последние недели существенно не изменилась. Поддержка Центристской партии, которая на прошлой неделе поднялась на третье место, за последние пять недель выросла на 2 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (13,4%) и EKRE (12,7%). Самый низкий рейтинг среди парламентских партий имеет Eesti 200 (4,3%).

Судя по последним результатам, пятинедельное падение соцдемов остановилось. Коалиционные партии поддерживают 36,4% респондентов, оппозиционные – 54,6%.

Представляя результаты, MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS ориентировались на совокупные результаты последних четырех недель. Это значит, что выборка составляет не менее 4000 человек, из которых при расчете относительной поддержки политических партий исключены респонденты, не имеющие предпочтений.

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