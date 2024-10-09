Число пассажиров автобусов по маршруту Таллинн-Тарту увеличилось до более чем полумиллиона человек

За первые 9 месяцев этого года автобусным маршрутом Таллинн-Тарту воспользовалось на 100 000 пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года. Общее количество пассажиров при сравнении различных видов общественного транспорта показывает, что автобусы все чаще становятся предпочтительным способом передвижения при поездках на большие расстояния. По данным автобусной компании, наблюдается тенденция к тому, что для междугородних поездок предпочтение отдается автобусам, а не автомобилям.

По словам Ингмара Рооса, руководителя Lux Express, важно обеспечить достаточное количество посадочных мест, особенно в пиковые периоды, такие как выходные, праздничные дни и крупные мероприятия. „Мы постоянно следим за количеством свободных мест и направляем дополнительные автобусы в тех случаях, когда отправлений по расписанию недостаточно. Во второй половине года мы также приобрели дополнительные автобусы и перераспределили автобусный парк внутри концерна, чтобы обеспечить возможность еженедельно предлагать не менее 1 000 дополнительных посадочных мест на маршруте Таллинн-Тарту без какой-либо поддержки со стороны государства“.

Самым напряженным периодом для автобусной компании за последние девять месяцев стали выходные, на которые выпали День победы и Иванов день, когда пришлось в спешном порядке реорганизовать работу, найти автобусы и вызвать из отпуска водителей, чтобы за пять дней выполнить 21 дополнительный рейс и перевезти по маршруту Таллинн-Тарту в общей сложности около 10 000 пассажиров.

По-прежнему большой популярностью пользуются рейсы полного часа, которые отправляются 16 раз в день из Таллинна и Тарту. Компания активно работает над тем, чтобы в следующем году увеличить количество посадочных мест на рейсах полного часа.