"У нас хорошее сотрудничество": в Таллинне прошел праздничный прием по случаю Дня независимости Тайваня

„Там будет ряд политиков, люди из различных департаментов Эстонии, друзья из Тайваня, посол Тайваня и еще несколько гостей из Тайваня“, - рассказал Кристо Энн Вага (Партия реформ), председатель группы эстонско-тайваньской дружбы. "10 октября — День независимости Тайваня, и по этому случаю во всех странах Европейского Союза проходят такие же приемы, как недавно был у Китайской Народной Республики“.

По его словам, переговоры об открытии представительства Тайбэя еще продолжаются. Вага добавил, что сотрудничество с Тайванем сейчас на хорошем уровне, на обсуждении был даже вопрос, какие инвестиции могут прийти в Эстонию из Тайваня. „На самом деле существует весьма заметный интерес со стороны некоторых эстонских компаний - например, в оборонной промышленности - к расширению и сотрудничеству с тайваньскими компаниями. Именно эту роль - приоткрыть эти двери - и выполняет наша группа в Рийгикогу“, - сказал Вага.

Весной большая делегация Эстонии посетила Тайвань, а в конце октября Тайвань должна посетить комиссия Рийгикогу по иностранным делам.

Открытие представительства в Тайбэе может привести к конфликту с Китаем

На встрече год назад китайский посол выразил председателю группы эстонско-тайваньской дружбы Тоомасу Кивимяэ (Партия реформ) обеспокоенность по поводу открытия представительства Тайбэя в Эстонии. В частности, посол сообщил Кивимяэ, что, вероятно, покинет Эстонию, если приедет представительство Тайваня. Кивимяги тогда сказал Delfi, что открытие представительства Тайбэя, по его мнению, действительно представляет собой большую проблему. Кивимяги сослался тогда на официальную политику Эстонии, согласно которой Эстония поддерживает политику одного Китая и признает только Китайскую Народную Республику.