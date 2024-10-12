В ближайшие месяцы зарегистрированная безработица вырастет

Зарегистрированная безработица в сентябре немного снизилась, количество безработных за месяц сократилось более чем на тысячу человек. В конце сентября у Кассы по безработице было около 47 350 клиентов, а уровень безработицы составил 6,8%. По сравнению с сентябрем прошлого года, ситуация в этом году немного лучше – год назад безработных было на 1300 человек больше. В Кассе по безработице рассказали, что этот год практически копирует прошлый.

„Позитивным моментом является то, что в этом году в течение шести месяцев число новых безработных было меньше, чем количество людей, нашедших работу в эти месяцы, и в этом отношении текущий год лучше предыдущего, — комментируют в Кассе по безработице. — Негативным моментом остается то, что предложений о работе меньше, чем необходимо для активизации рынка труда“.

В сентябре на портале трудоустройства Кассы по безработице было добавлено около 4200 вакансий, что меньше, чем в июле и августе, но немного больше, чем в сентябре прошлого года. Это также причина, почему люди не могут найти работу. Количество предложений вернулось на уровень 2018–2019 годов. Но безработных сегодня значительно больше. Следовательно, период безработицы стал длиннее, отмечают в Кассе по безработице.

В ближайшие месяцы зарегистрированная безработица, вероятно, вырастет, на что также указывает увеличение числа уведомлений о сокращении. „Через несколько месяцев к нам придут люди, которых сократят осенью. Положительным моментом является то, что рост безработицы этой осенью был отложен, в предыдущие годы безработица начинала расти уже в сентябре“, — отмечают в Кассе по безработице.

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