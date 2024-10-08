Государство будет оплачивать проезд на автобусе для детей и людей с ограниченными возможностями

В июле 2019 года компания Lux Express подала иск против эстонского государства с просьбой признать неконституционной возложенную на них Законом об общественном транспорте обязанность перевозить детей дошкольного возраста и людей с особыми потребностями на коммерческих линиях бесплатно, без получения компенсации от государства.

Осенью 2022 года Европейский суд установил, что согласно постановлению Евросоюза, предприятиям должны быть возмещены вытекающие из обязательства расходы, которые до сих пор коммерческим автобусным перевозчикам в Эстонии не компенсировались.

Хотя после решения суда государство начало выплачивать компенсации автобусным компаниям, эти выплаты до сих пор не урегулированы законом. Поскольку законопроект сейчас направлен в большой зал Рийгикогу, соответствующее обязательство будет прописано в Законе об общественном транспорте. В проекте предусмотрено, что принципы расчета компенсаций будут установлены приказом министра регионов и сельского хозяйства.

Изменение касается 19 коммерческих перевозчиков, которым по состоянию на 15 июля выдано 127 разрешений на маршруты. Согласно законопроекту, это может стоить государству примерно 600 тысяч евро в год, а принципы расчета компенсации будут регулироваться постановлением министра регионов и сельского хозяйства.

„Мы решаем несправедливую ситуацию и надеемся, что это принесет облегчение автобусным перевозчикам, даст им возможность лучше обслуживать маршруты и сделает передвижение людей более удобным“, - сказал председатель экономической комиссии Яак Ааб (Социал-демократическая партия).

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