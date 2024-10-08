Правительство вызывает на проверочные сборы Okas до 59 резервистов

По предложению командующего Сил обороны из резерва вызывается личный состав охранной роты дивизиона береговой обороны военно-морских сил. Сборы Okas 24-1 будут проходить с 9 по 11 октября.

Вызванные на учения резервисты обязаны прибыть в указанные пункты сбора в указанное в повестке время.

Резервисты могут убедиться в том, была ли отправлена им повестка, на странице регистра военнообязанных.

Личный состав охранной роты дивизиона береговой обороны может получить дополнительную информацию по телефону +372 8002525 или же отправить вопрос на электронную почту info@kra.ee .

Учения Okas 2024-1 проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность командной цепочки от принятия решения правительством и до сбора резервистов, входящих в состав сил быстрого реагирования.

Помимо этого, кадровые военные, резервисты и срочники попрактикуются в реализации планов достижения боевой готовности, а также проведут учения по выполнению первичных боевых задач.

Проверочные сборы носят тренировочный характер, угроза безопасности Эстонии отсутствует.

Силы обороны отвечают за готовность государства к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также отрабатывать оборону страны на учениях.

Это первые по счету проверочные сборы в этом году, последние аналогичные учения прошли в ноябре 2023 года.

Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она доказала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности Эстонии требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал подразделений резерва к оперативному реагированию.

Силы обороны регулярно проводят не только проверочные сборы, но и большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней), такие как Siil („Ёж“) и Kevadtorm („Весенний шторм“).