ERJK: частная фирма не может выпускать худи, свитшоты, носки и другие предметы одежды с фото Юри Ратаса

В начале сентября депутат Европарламента Юри Ратас (Isamaa) попросил комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) дать ему совет. К нему обратилось предприятие, которое хочет продавать различную одежду - худи, свитшоты, носки и т. д. - с фотографией Ратаса и ссылкой на политика. Как уточнил Ратас, все деньги от продажи продукции получит данная компания (название фирмы он не сообщил), и, возможно, она даже пожертвует часть дохода на благотворительность. От продажи толстовок и футболок Ратас не будет иметь никакой финансовой выгоды.