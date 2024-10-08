08.10.2024, 18:55
ERJK: частная фирма не может выпускать худи, свитшоты, носки и другие предметы одежды с фото Юри Ратаса(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Юри Ратас попросил комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) ответить на вопрос: может ли обратившаяся к нему фирма выпускать предметы одежды с его фотографией. Комиссия ответила отрицательно.
В начале сентября депутат Европарламента Юри Ратас (Isamaa) попросил комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) дать ему совет. К нему обратилось предприятие, которое хочет продавать различную одежду - худи, свитшоты, носки и т. д. - с фотографией Ратаса и ссылкой на политика. Как уточнил Ратас, все деньги от продажи продукции получит данная компания (название фирмы он не сообщил), и, возможно, она даже пожертвует часть дохода на благотворительность. От продажи толстовок и футболок Ратас не будет иметь никакой финансовой выгоды.
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