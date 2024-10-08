Новости Эстонии
08.10.2024, 18:55

ERJK: частная фирма не может выпускать худи, свитшоты, носки и другие предметы одежды с фото Юри Ратаса

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Юри Ратас не против того, чтобы частная фирма выпускала одежду с напечатанной на ней его фотографией. ERJK считает это незаконным.
Юри Ратас не против того, чтобы частная фирма выпускала одежду с напечатанной на ней его фотографией. ERJK считает это незаконным.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Юри Ратас попросил комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) ответить на вопрос: может ли обратившаяся к нему фирма выпускать предметы одежды с его фотографией. Комиссия ответила отрицательно.

В начале сентября депутат Европарламента Юри Ратас (Isamaa) попросил комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) дать ему совет. К нему обратилось предприятие, которое хочет продавать различную одежду - худи, свитшоты, носки и т. д. - с фотографией Ратаса и ссылкой на политика. Как уточнил Ратас, все деньги от продажи продукции получит данная компания (название фирмы он не сообщил), и, возможно, она даже пожертвует часть дохода на благотворительность. От продажи толстовок и футболок Ратас не будет иметь никакой финансовой выгоды.

Кроме того, депутат Европарламента написал, что заинтересован в том, чтобы разрешить фирме использовать его фотографии, выложенные в социальных сетях. „Мне бы также хотелось рекламировать товары на моих аккаунтах в социальных сетях (Facebook, Instagram), чтобы люди могли их покупать, а также проводить лотереи на своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы разыгрывать товары в качестве призов“, - написал он.

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