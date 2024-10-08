Новости Эстонии
08.10.2024, 18:00

План продлить маршруты общественного транспорта Таллинна на соседние самоуправления провалился. Кто виноват?

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Из плана Таллиннской городской управы проложить маршрут общественного транспорта до близлежащих самоуправлений ничего не вышло (по крайней мере, на начальном этапе), поскольку пострадала бы прибыль принадлежащих этим самоуправлениям предприятий общественного транспорта. На самом деле у города также не было денег для реализации этого плана.

6 августа стало знаменательной датой в этом отношении. Именно тогда вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (Isamaa) встретился с тогдашней старейшиной волости Харку Катрин Краузе (Партия реформ), чтобы обсудить расширение автобусной сети Таллинна до Табасалу.

После встречи обе стороны признали, что очень заинтересованы в продлении хотя бы одной линии до центра волости.

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