08.10.2024, 18:00
План продлить маршруты общественного транспорта Таллинна на соседние самоуправления провалился. Кто виноват?(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из плана Таллиннской городской управы проложить маршрут общественного транспорта до близлежащих самоуправлений ничего не вышло (по крайней мере, на начальном этапе), поскольку пострадала бы прибыль принадлежащих этим самоуправлениям предприятий общественного транспорта. На самом деле у города также не было денег для реализации этого плана.
6 августа стало знаменательной датой в этом отношении. Именно тогда вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (Isamaa) встретился с тогдашней старейшиной волости Харку Катрин Краузе (Партия реформ), чтобы обсудить расширение автобусной сети Таллинна до Табасалу.
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