План продлить маршруты общественного транспорта Таллинна на соседние самоуправления провалился. Кто виноват?

Из плана Таллиннской городской управы проложить маршрут общественного транспорта до близлежащих самоуправлений ничего не вышло (по крайней мере, на начальном этапе), поскольку пострадала бы прибыль принадлежащих этим самоуправлениям предприятий общественного транспорта. На самом деле у города также не было денег для реализации этого плана.