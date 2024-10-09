За ремонтом и прокладкой трубопроводов в Таллинне теперь можно следить по карте. Где будут вестись работы в этом году?
Срок службы трубопровода составляет в среднем 60 лет, поэтому каждый год в Таллинне и окрестных волостях необходимо обновлять и прокладывать до 45 км водопроводных и канализационных труб. Согласно отчету предприятия Tallinna Vesi, чтобы как можно меньше мешать движению в городе почти половина строительных и реконструкционных работ такого типа выполняется закрытым – или бестраншейным – методом.
По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, бестраншейный метод – это современный и более экологичный способ реконструкции трубопроводов. Он используется для того, чтобы строительные работы как можно меньше мешали передвижению в городе. Во время укладки труб движение по улице может продолжаться, поскольку работы ведутся через небольшое отверстие с помощью бурения. Для этого используются специальные трубы и техника.
Томберг отметил, что в Таллинне и близлежащих волостях проложено в общей сложности около 3000 километров трубопроводов, по которым чистая питьевая вода поступает к потребителям, а сточные воды – на очистные сооружения. Каждый год по мере необходимости обновляют около 45 километров труб. Кроме того, строят и новые трубопроводы.
Крупные проекты Tallinna Vesi реализует с весны до осени. По состоянию на конец сентября этого года было проложено около 32 километров новых труб, при этом примерно половина работ была выполнена именно бестраншейным методом. Завершены, например, такие объекты, как подводящая труба на улице Масина в центре города, трубопроводы в парке Тондимыйза и на улице Сийли, трубопровод в парке Тондилоо, проект для домов на Ыйсмяэ теэ, а также трубопроводы на улицах Хярматисе, Ряйтсака, Суур-Америка, Крейцвальди и в районе Вылви-Лийвамяэ.
Томберг добавил, что, к сожалению, не все работы по прокладке и обновлению трубопроводов можно выполнить без вскрытия дорожного покрытия: „Хотя большинство работ сегодня выполняется так, чтобы как можно меньше мешать движению в городе, избежать раскопок удается не всегда“.
„Например, бывает нужно проложить трубопровод там, где его раньше не было, или заменить существующие трубы на более крупные. Иногда использование закрытого метода работ затруднено наличием находящихся под охраной исторических объектов. Также необходимость масштабного вскрытия покрытия может возникнуть, если существующий трубопровод заменяется на раздельную систему, то есть рядом с канализационным трубопроводом прокладывается отдельная труба для ливневых вод, чтобы во время сильных дождей улицы не затапливало. К примеру, именно такие работы были проведены в этом году на улице Крейцвальди“, - пояснил Тарви Томберг.
В Таллинне для отвода ливневых вод используются как объединенные, так и раздельные канализационные системы. Через объединенную систему сточные и ливневые воды направляются на очистные сооружения, где перед выпуском в море их тщательно очищают. Через раздельную ливневую канализацию ливневые воды направляются напрямую в море.
Климатические изменения и раздельные канализационные системы
В связи с изменением климата участились сильные дожди и стала более серьезной угроза наводнений. Например, в сентябре этого года сильный дождь вызвал наводнение на Ярвевана теэ и в районе Кристийне.
По словам Тарви Томберга, изменения климата – это новая реальность, к которой должны адаптироваться как предприятия водоснабжения, так и жители.
„Когда за короткий период времени выпадает большое количество осадков, объединенная канализационная система не успевает быстро отводить дождевую воду. Чтобы адаптироваться к изменению климата, мы строим в Таллинне все больше раздельных канализационных систем, которые помогают обеспечить устойчивую очистку сточных вод и смягчить последствия наводнений. Их строительство, к сожалению, требует вскрытия улиц. Мы планируем работы в сотрудничестве с городом и строительными партнерами, чтобы как можно меньше нарушать жизнь горожан“, - отметил Томберг.
Строительство крупных ливневых коллекторов в настоящее время ведется на улице Ластекоду, бульваре Кольде, улицах Копли и Паавли. Работы по обновлению трубопроводов в районе Путукавяйла, улицы Ластекоду, улицы Копли, в начале шоссе Пальяссааре и у виадука на Кадака теэ – они продолжатся до следующего года.
За работами, связанными с ремонтом и прокладкой трубопроводов можно следить на этой карте.
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