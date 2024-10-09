За ремонтом и прокладкой трубопроводов в Таллинне теперь можно следить по карте. Где будут вестись работы в этом году?

По словам директора по управлению активами Tallinna Vesi Тарви Томберга, бестраншейный метод – это современный и более экологичный способ реконструкции трубопроводов. Он используется для того, чтобы строительные работы как можно меньше мешали передвижению в городе. Во время укладки труб движение по улице может продолжаться, поскольку работы ведутся через небольшое отверстие с помощью бурения. Для этого используются специальные трубы и техника.

Томберг отметил, что в Таллинне и близлежащих волостях проложено в общей сложности около 3000 километров трубопроводов, по которым чистая питьевая вода поступает к потребителям, а сточные воды – на очистные сооружения. Каждый год по мере необходимости обновляют около 45 километров труб. Кроме того, строят и новые трубопроводы.

Крупные проекты Tallinna Vesi реализует с весны до осени. По состоянию на конец сентября этого года было проложено около 32 километров новых труб, при этом примерно половина работ была выполнена именно бестраншейным методом. Завершены, например, такие объекты, как подводящая труба на улице Масина в центре города, трубопроводы в парке Тондимыйза и на улице Сийли, трубопровод в парке Тондилоо, проект для домов на Ыйсмяэ теэ, а также трубопроводы на улицах Хярматисе, Ряйтсака, Суур-Америка, Крейцвальди и в районе Вылви-Лийвамяэ.

Томберг добавил, что, к сожалению, не все работы по прокладке и обновлению трубопроводов можно выполнить без вскрытия дорожного покрытия: „Хотя большинство работ сегодня выполняется так, чтобы как можно меньше мешать движению в городе, избежать раскопок удается не всегда“.