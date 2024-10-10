Эстонский совет помощи беженцам поможет детским садам Ида-Вирумаа и Таллинна в создании интегрированной среды

По словам Мирьям Реннит, специалиста Эстонского совета помощи беженцам, организация имеет многолетний опыт консультирования и обучения специалистов по дошкольному образованию. „За несколько лет мы поддержали сотни воспитателей детских садов, предоставив им навыки и знания о том, как более сознательно интегрировать иноязычных детей и семьи, которые имеют различный опыт миграции и культурное происхождение“, - сказала Реннит.

„В ходе консультирования учителей детских садов повышаются их навыки и уверенность в себе для работы в мультикультурной среде. В результате учителя лучше подготовлены к тому, чтобы способствовать пониманию и уважению культурного разнообразия среди детей, что, в свою очередь, способствует формированию чувства единения как в детских садах, так и в обществе в целом“, - отметила Реннит.

Особое внимание в программе уделяется включению русскоязычных семей из разных стран в эстоноязычные учебные заведения. В сотрудничестве со специалистами в процессе консультирования ищутся решения, которые поддерживают общение между общинами и помогают снизить социальную изоляцию представителей русскоязычной общины.

Урсула Роосмаа, глава Британского Совета в Эстонии, добавила: „Мы очень рады, что проект Эстонского совета помощи беженцам фокусируется на детских садах и их специалистах, потому что интеграция начинается в раннем возрасте. Поддержка детей уже в первой ступени делает переход к обучению на эстонском языке легче и проще“.

В программе, которая продлится до 31.01.2025, участвуют пять детских садов, за это время будут проконсультированы в общей сложности 30 учителей детских садов в Ида-Вирумаа и Таллинне. Кроме того, в Ида-Вирумаа будут организованы два общественных мероприятия, в которых примут участие представители разных общин и родители.