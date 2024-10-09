В Рийгикогу обсудили снижение возрастного ценза на выборах в Европарламент. Некоторые партии протестуют

Если в настоящее время на выборах в Европейский парламент могут голосовать граждане, достигшие 18-летнего возраста, а выдвигать свою кандидатуру граждане, достигшие 21-летнего возраста, то после изменения закона возрастной ценз для голосования снизится до 16, а для выдвижения — до 18 лет. Законопроект был принят в первом чтении в конце мая, после чего конституционная комиссия вместе с экспертами неоднократно обсуждала изменения на своих заседаниях.