Новости Эстонии
09.10.2024, 14:10

В Рийгикогу обсудили снижение возрастного ценза на выборах в Европарламент. Некоторые партии протестуют

 (1)
Председатель комиссии Хендрик Террас
Председатель комиссии Хендрик Террас
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В понедельник конституционная комиссия Рийгикогу обсудила вопрос о снижении возрастного ценза на выборах в Европарламент. По словам председателя комиссии Хендрика Терраса (Eesti 200), законопроект может пройти второе чтение в ноябре или декабре.

Если в настоящее время на выборах в Европейский парламент могут голосовать граждане, достигшие 18-летнего возраста, а выдвигать свою кандидатуру граждане, достигшие 21-летнего возраста, то после изменения закона возрастной ценз для голосования снизится до 16, а для выдвижения — до 18 лет. Законопроект был принят в первом чтении в конце мая, после чего конституционная комиссия вместе с экспертами неоднократно обсуждала изменения на своих заседаниях.

На одно из таких заседаний в понедельник были приглашены профессор психологии развития и когнитивной психологии Института психологии Тартуского университета Пирко Тыугу и заместитель руководителя юридического и аналитического отдела канцелярии Рийгикогу Сийри Силлайыэ. По словам Терраса, комиссия считает важным тщательно обсудить запланированные в проекте изменения вместе с экспертами и молодежью, чтобы быть уверенными, что молодые люди достаточно информированы для участия в выборах и готовы брать на себя ответственность за свои решения.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии