09.10.2024, 14:10
В Рийгикогу обсудили снижение возрастного ценза на выборах в Европарламент. Некоторые партии протестуют(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник конституционная комиссия Рийгикогу обсудила вопрос о снижении возрастного ценза на выборах в Европарламент. По словам председателя комиссии Хендрика Терраса (Eesti 200), законопроект может пройти второе чтение в ноябре или декабре.
Если в настоящее время на выборах в Европейский парламент могут голосовать граждане, достигшие 18-летнего возраста, а выдвигать свою кандидатуру граждане, достигшие 21-летнего возраста, то после изменения закона возрастной ценз для голосования снизится до 16, а для выдвижения — до 18 лет. Законопроект был принят в первом чтении в конце мая, после чего конституционная комиссия вместе с экспертами неоднократно обсуждала изменения на своих заседаниях.
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