ЧП и криминал
08.10.2024, 14:35

Мужчина разбил битой стекла автомобиля на парковке: внутри находились люди

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Вчера в Хаапсалу был зарегистрирован случай тяжкого нарушения общественного порядка.

В полицию поступило сообщение о том, что 7 октября в час ночи 50-летний мужчина разбил битой стекла автомобиля на парковке пляжа Васикахольми в Хаапсалу. В это время в машине находились водитель и двое пассажиров.

Пассажиры автомобиля получили легкие травмы осколками стекла, а водителю в результате порчи имущества был нанесен материальный ущерб.

В качестве подозреваемого в совершении преступления полиция задержала 50-летнего мужчину.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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