08.10.2024, 14:35
Мужчина разбил битой стекла автомобиля на парковке: внутри находились люди(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Хаапсалу был зарегистрирован случай тяжкого нарушения общественного порядка.
В полицию поступило сообщение о том, что 7 октября в час ночи 50-летний мужчина разбил битой стекла автомобиля на парковке пляжа Васикахольми в Хаапсалу. В это время в машине находились водитель и двое пассажиров.
Пассажиры автомобиля получили легкие травмы осколками стекла, а водителю в результате порчи имущества был нанесен материальный ущерб.
В качестве подозреваемого в совершении преступления полиция задержала 50-летнего мужчину.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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