Транспортный департамент установил препятствия для снижения скорости движения, но это вызвало три аварии, и препятствия убрали

Шоссе Рынгу-Отепя – это первый участок дороги в Эстонии, на котором в качестве меры регулировки движения были установлены барьеры изменения направления. На этом же участке был установлен радар измерения скорости. Целью проекта было найти экономически эффективное решение проблемы превышения скорости на участке, где быстрое движение транспортных средств на въезде в город не обеспечивает достаточный уровень безопасности.

„Мы убедились, что решение помогает снизить скорость движения, но, принимая во внимание три аварии, произошедшие за период испытаний, когда участники дорожного движения натыкались на препятствия для изменения направления, мы пришли к выводу, что используемые меры не подходят для дороги с такой интенсивностью движения“, — сказал представитель Транспортного департамента Ярмо Вооглайне.

На этом участке дороги установлено ограничение скорости 50 км/ч, но до установки препятствий изменения направления движения 15% транспортных средств двигались на этом участке дороги со скоростью от 65 до 70+ км/ч. За период, когда были установлены экспериментальные препятствия изменения направления, средняя скорость снизилась на 25%, став ниже 50 км/ч. Интенсивность движения на этом участке дороги составляет 2100 автомобилей в сутки.

По словам Вооглайне, эту меру по замедлению дорожного движения можно использовать в местах с меньшей интенсивностью транспортного потока. Для дорог с более высокой интенсивностью движения необходимо разработать другие решения.

Поворотные барьеры обычно используются в качестве меры замедления дорожного движения, когда скорость является проблемой, но на среду плохо воздействует шум, связанный с препятствиями и другими аналогичными методами регулировки дорожного движения.

Установка барьеров смены направления на дороге Рынгу-Отепя обошлась примерно в 3556 евро плюс НСО.

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