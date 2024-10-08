Финансовая инспекция вынесла предписание Silvano Fashion Group: фирма не исполняет закон

На прошлой неделе, 3 сентября, Silvano Fashion Group опубликовала биржевое сообщение, согласно которому она выполнит обязательства по аудиту отчета за заканчивающийся 31 декабря экономический год лишь частично. В компании объяснили это тем, что провести аудит консолидированного годового отчета невозможно.

В частности, из 11 входящих в концерн дочерних компаний семь расположены и осуществляют свою деятельность в России или Беларуси, причем основная производственно-экономическая деятельность осуществляется именно через эти компании. Из-за полномасштабных военных действий России в Украине эстонские аудиторские организации прекратили сотрудничество с российскими и белорусскими аудиторами и сами не ведут деятельность на этих территориях. Сейчас это ограничено еще и санкциями в отношении России и Беларуси.

Тем не менее, вчера финансовая инспекция вынесла Silvano Fashion Group предписание, обязывающее компанию соблюсти закон и, несмотря на опубликованное 3 сентября биржевое уведомление, представить проверенный отчет за 2024 финансовый год в установленный законом срок.

Предписание можно оспорить в Таллиннский административный суд в течение 30 дней со дня обнародования административного акта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .