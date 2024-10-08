МНЕНИЕ | Советник МВД - епископу Даниилу: требование устранения влияния Москвы - не травля

RusDelfi выпустил большое интервью с епископом ЭПЦ МП Даниилом, в котором тот говорил о чрезмерном давлении государства на церковь, напоминающем травлю. С этим не согласен советник Министерства внутренних дел по религиозным вопросам Ринго Рингвеэ, который считает, что требование отказаться от влияния Москвы – это не преследование, а четкое указание государства „защитить эстонский народ от последствий деятельности влияния враждебного режима“.