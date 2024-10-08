Мнение
08.10.2024, 18:45

МНЕНИЕ | Советник МВД - епископу Даниилу: требование устранения влияния Москвы - не травля

 
Ринго Рингвеэ
Ринго Рингвеэ
Ринго Рингвеэ
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

RusDelfi выпустил большое интервью с епископом ЭПЦ МП Даниилом, в котором тот говорил о чрезмерном давлении государства на церковь, напоминающем травлю. С этим не согласен советник Министерства внутренних дел по религиозным вопросам Ринго Рингвеэ, который считает, что требование отказаться от влияния Москвы – это не преследование, а четкое указание государства „защитить эстонский народ от последствий деятельности влияния враждебного режима“.

В интервью епископ ЭПЦ МП Даниил назвал требования государства травлей.

Ожидание государства от Эстонской православной церкви Московского патриархата – полное отделение от Московского патриархата как канонически, так и юридически, поскольку государство обязано защищать население Эстонии от воздействия враждебного режима, поясняет Рингвеэ.

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