Мошенники обманули пожилую жительницу Таллинна на 66 000 евро

В понедельник, 7 октября, 85-летняя женщина сообщила, что ей позвонил русскоязычный мужчина и заявил, что ее дочь переходила дорогу на красный свет и попала под машину. Звонивший сказал, что водитель автомобиля тоже пострадал и теперь оба находятся в больнице.

После этого якобы дочь потерпевшей сказала жертве сделать так, как говорит мошенник. Мошенник сообщил, что женщина должна положить в мешок 100 000 евро наличными и передать курьеру. Женщина передала 66 300 евро мошеннику у себя дома.

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