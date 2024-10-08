08.10.2024, 12:15
Мошенники обманули пожилую жительницу Таллинна на 66 000 евро
ФОТО: by Sabine van Erp from Pixabay
Мошенники обманули пожилую жительницу Таллинна на почти 70 000 евро.
В понедельник, 7 октября, 85-летняя женщина сообщила, что ей позвонил русскоязычный мужчина и заявил, что ее дочь переходила дорогу на красный свет и попала под машину. Звонивший сказал, что водитель автомобиля тоже пострадал и теперь оба находятся в больнице.
После этого якобы дочь потерпевшей сказала жертве сделать так, как говорит мошенник. Мошенник сообщил, что женщина должна положить в мешок 100 000 евро наличными и передать курьеру. Женщина передала 66 300 евро мошеннику у себя дома.
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