Депутаты Рийгикогу хотят признать массовую депортацию крымских татар геноцидом

В проекте жестко осуждаются истребление крымских татар и их массовая депортация с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года. Депортированы были порядка 200 000 крымских татар, десятки тысяч из которых погибли, а весь народ потерял свою родину и в течение десятилетий находился под гнетом жестокой русификации. Запрет на возвращение на родину был отменен лишь в ноябре 1989 года.

В проекте заявления подчеркивается, что Российская Федерация продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида, примененную в Советском Союзе, целью которой является уничтожить идентичность крымских татар и стереть их историческое и культурное наследие.

Согласно документу, парламент осуждает продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка. Помимо этого, согласно проекту заявления, парламент призывает международную общественность продемонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжить осуждать оккупацию и аннексию Крыма, совершенные Российской Федерацией.

В документе депутаты также требуют безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала в ходе начавшейся в 2014 году вооруженной агрессии, и подчеркивают, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Сегодня во второй половине дня комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит передачу проекта заявления пленарному заседанию для обсуждения и голосования.

В парламенте откроется выставка, посвященная истории крымских татар

Завтра спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон откроют в галерее на третьем этаже замка Тоомпеа выставку, посвященную истории крымских татар „QIRIM İÇÜN / KRIMMI NIMEL“ („ВО ИМЯ КРЫМА“).