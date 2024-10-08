Депутаты Рийгикогу хотят признать массовую депортацию крымских татар геноцидом(17)
Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон от имени 54 депутатов передал в производство Рийгикогу проект заявления, приуроченный к 80-й годовщине массовой депортации крымских татар и призванный признать ее актом геноцида.
В проекте жестко осуждаются истребление крымских татар и их массовая депортация с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года. Депортированы были порядка 200 000 крымских татар, десятки тысяч из которых погибли, а весь народ потерял свою родину и в течение десятилетий находился под гнетом жестокой русификации. Запрет на возвращение на родину был отменен лишь в ноябре 1989 года.
В проекте заявления подчеркивается, что Российская Федерация продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида, примененную в Советском Союзе, целью которой является уничтожить идентичность крымских татар и стереть их историческое и культурное наследие.
Согласно документу, парламент осуждает продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка. Помимо этого, согласно проекту заявления, парламент призывает международную общественность продемонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжить осуждать оккупацию и аннексию Крыма, совершенные Российской Федерацией.
В документе депутаты также требуют безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала в ходе начавшейся в 2014 году вооруженной агрессии, и подчеркивают, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Сегодня во второй половине дня комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит передачу проекта заявления пленарному заседанию для обсуждения и голосования.
В парламенте откроется выставка, посвященная истории крымских татар
Завтра спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон откроют в галерее на третьем этаже замка Тоомпеа выставку, посвященную истории крымских татар „QIRIM İÇÜN / KRIMMI NIMEL“ („ВО ИМЯ КРЫМА“).
Выставка была подготовлена в сотрудничестве с посольством Украины в Эстонии. В ее открытии примут участие представители посольства и украинской общины. С видеообращением выступит постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
В поддержку Украины было сделано восемь заявлений
С начала 2022 года Рийгикогу выступил с восемью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Среди прочего, Рийгикогу признал деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в военной агрессии против Украины геноцидом против украинского народа, объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу также поддержал создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации, призвал государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить прилагать усилия по созданию специального международного трибунала.
Рийгикогу поддержал стремление Украины вступить в НАТО и выступил с требованием привлечь к ответственности лиц, спланировавших, подготовивших, инициировавших и совершивших преступление агрессии против Украины, и призвал создать для этого специальный международный трибунал под эгидой ООН. В феврале этого года пленарное заседание выступило с заявлением, в котором осудило намеренную, системную и нарушающую международное право депортацию Россией украинских детей и потребовало освобождения детей и их безопасного возвращения в Украину.
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