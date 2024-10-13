13.10.2024, 10:15
В министерствах появляется загадочная „декабрьская болезнь“? Нет, многие чиновники устраивают себе дополнительный отпуск(40)
У работников общественного сектора дней отпуска по факту больше, чем 35. Сюда добавляются так называемые „дни здоровья“, которые используются в министерствах чаще всего в декабре.
Декабрь — странное время в министерствах. Людям массово требуются свободные от работы, но оплачиваемые дни здоровья. Как будто в государственных учреждениях распространяется болезнь, хорошо знакомая с календарем и которая именно в декабре совершает на министерских работников свой опустошительный налет, а к январю улетучивается.
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