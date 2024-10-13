Экономика
13.10.2024, 10:15

В министерствах появляется загадочная „декабрьская болезнь“? Нет, многие чиновники устраивают себе дополнительный отпуск

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У работников общественного сектора дней отпуска по факту больше, чем 35. Сюда добавляются так называемые „дни здоровья“, которые используются в министерствах чаще всего в декабре.

Декабрь — странное время в министерствах. Людям массово требуются свободные от работы, но оплачиваемые дни здоровья. Как будто в государственных учреждениях распространяется болезнь, хорошо знакомая с календарем и которая именно в декабре совершает на министерских работников свой опустошительный налет, а к январю улетучивается.

Так как поверить в такую болезнь невозможно, то должна быть какая-то другая причина, по которой оплачиваемые дни здоровья берутся в аномально большом количестве именно в декабре. Более логичное объяснение здесь следующее: оплаченные за деньги налогоплательщика дни здоровья используются как дополнительные дни отпуска, и таким образом сотрудники министерств имеют вместо 35 дней отпуска целых 38.

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