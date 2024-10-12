ТАБЛИЦА | В каких продуктах в Эстонии выявлено больше всего опасных для здоровья пестицидов?

По словам главного специалиста продовольственного отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кристель Даннеберг, общая тенденция показывает, что продукты питания в Эстонии и соседних стран содержат меньше остатков средств защиты растений по сравнению с более отдаленными странами.