12.10.2024, 19:03
ТАБЛИЦА | В каких продуктах в Эстонии выявлено больше всего опасных для здоровья пестицидов?
ФОТО: | Shutterstock
Всего в рамках мониторинга остатков средств защиты растений было взято 503 пробы, из них нарушение выявлено в 1,8%. Некоторые продукты оказались настолько токсичными, что представляли угрозу для здоровья человека.
По словам главного специалиста продовольственного отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кристель Даннеберг, общая тенденция показывает, что продукты питания в Эстонии и соседних стран содержат меньше остатков средств защиты растений по сравнению с более отдаленными странами.
Уже заказано?