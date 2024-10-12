Новости Эстонии
12.10.2024, 19:03

ТАБЛИЦА | В каких продуктах в Эстонии выявлено больше всего опасных для здоровья пестицидов?

 
Для борьбы с вредителями растений часто используются химические средства защиты, поскольку они очень эффективны.
Для борьбы с вредителями растений часто используются химические средства защиты, поскольку они очень эффективны.
ФОТО: Firn | Shutterstock

Всего в рамках мониторинга остатков средств защиты растений было взято 503 пробы, из них нарушение выявлено в 1,8%. Некоторые продукты оказались настолько токсичными, что представляли угрозу для здоровья человека.

По словам главного специалиста продовольственного отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кристель Даннеберг, общая тенденция показывает, что продукты питания в Эстонии и соседних стран содержат меньше остатков средств защиты растений по сравнению с более отдаленными странами.

„Продукты питания, происходящие из субтропических или тропических климатических зон содержат значительно больше средств защиты растений, и эти средства сильнее отличаются от эстонских“, - пояснила специалист.

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