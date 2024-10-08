Вы отменили бронирование услуги, но счет все равно пришел? Пять советов, которые помогут не „попасть“ на деньги(1)
За последние несколько лет различные поставщики услуг начали вводить дополнительные условия при бронировании времени приема. Это может означать, что если вы отмените бронирование или не придете на прием, вам будет выставлен счет.
Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), объясняет, на что следует обращать внимание при бронировании времени на услуги.
Условия бронирования используются, в частности, поставщиками услуг красоты и здоровья. Поскольку в последнее время использование систем бронирования и/или внедрение условий стало широко распространенным явлением, в Комиссию по потребительским спорам стали поступать жалобы, в которых потребитель и поставщик услуг не смогли договориться о том, должен ли потребитель оплачивать услугу, если он не пришел или не известил поставщика услуги вовремя.
Например*, Марко хотел отвезти свой автомобиль на техосмотр и после окончания рабочего дня записался на осмотр в тот же день вечером, внеся предоплату в размере 34 евро. Спустя полтора часа Марко понял, что все же не успевает приехать, и сообщил об этом поставщику услуги по телефону. Поставщик услуги отказался возвращать деньги и предложил Марко другое время для прохождения техосмотра. Марко на это не согласился и потребовал вернуть деньги.
Так как договориться не удалось, Марко обратился в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия рассмотрела условия поставщика услуги и установила, что отмена бронирования менее чем за сутки до наступления срока оказания услуги значительно снижает вероятность того, что поставщик найдет другого клиента, желающего воспользоваться услугой в это же время. При этом лица, непосредственно оказывающие услугу и получающие зарплату от поставщика услуг, должны быть на работе в оговоренное время. Поэтому было решено, что потребитель должен заплатить продавцу 34 евро, даже если он не воспользовался услугой, и что продавец не обязан возмещать убытки потребителю.
Пример 2: Лийзи планировала посетить салон красоты в понедельник на следующей неделе и записалась на прием. Согласно веб-сайту салона красоты, отмена записи была возможна только по телефону. Там также говорилось, что „клиент должен предупредить о неявке не менее чем за 24 часа, в противном случае салон красоты имеет право взимать 100% от стоимости забронированной услуги“.
В воскресенье Лийзи поняла, что она все же не сможет посетить салон красоты в указанный день. Она попыталась позвонить, чтобы сообщить об этом, но трубку никто не взял. Позже ей выставили счет, оплачивать который она отказалась, и, не сумев договориться с салоном, она обратилась в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия пришла к выводу, что поскольку на практике расторгнуть договор по телефону в воскресенье невозможно, такое условие несправедливо по отношению к потребителю, и поставщик услуги не вправе требовать от клиента неустойку.
В практике Комиссии по потребительским спорам также есть пример случая, когда потребителю пришлось заплатить поставщику услуги 180 евро за неявку. Чтобы избежать подобных неприятных сюрпризов, при бронировании времени на оказание услуги всегда обращайте внимание на следующее:
1. Если поставщик услуг установил условия при бронировании времени, ознакомьтесь с ними.
2. Узнайте, можете ли вы изменить или отменить бронирование без взимания платы и когда вы можете это сделать. Обычно это время за 24 часа до начала оказания услуги, но срок уведомления может варьироваться, например, за 48 часов.
3. Обратите внимание, кого, каким образом и в какой форме вы должны уведомить о неявке. Мы рекомендуем отправлять письменное уведомление.
4. При ознакомлении с условиями и положениями также обратите внимание на возможную неустойку и ее размер.
5. При изменении ранее забронированного времени знайте, что условия, ранее установленные для той же услуги, остаются в силе, меняется только время бронирования.
*Примеры основаны на реальных случаях, но имена потребителей изменены.
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