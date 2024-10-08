Вы отменили бронирование услуги, но счет все равно пришел? Пять советов, которые помогут не „попасть“ на деньги

Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), объясняет, на что следует обращать внимание при бронировании времени на услуги.

Условия бронирования используются, в частности, поставщиками услуг красоты и здоровья. Поскольку в последнее время использование систем бронирования и/или внедрение условий стало широко распространенным явлением, в Комиссию по потребительским спорам стали поступать жалобы, в которых потребитель и поставщик услуг не смогли договориться о том, должен ли потребитель оплачивать услугу, если он не пришел или не известил поставщика услуги вовремя.

Например*, Марко хотел отвезти свой автомобиль на техосмотр и после окончания рабочего дня записался на осмотр в тот же день вечером, внеся предоплату в размере 34 евро. Спустя полтора часа Марко понял, что все же не успевает приехать, и сообщил об этом поставщику услуги по телефону. Поставщик услуги отказался возвращать деньги и предложил Марко другое время для прохождения техосмотра. Марко на это не согласился и потребовал вернуть деньги.

Так как договориться не удалось, Марко обратился в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия рассмотрела условия поставщика услуги и установила, что отмена бронирования менее чем за сутки до наступления срока оказания услуги значительно снижает вероятность того, что поставщик найдет другого клиента, желающего воспользоваться услугой в это же время. При этом лица, непосредственно оказывающие услугу и получающие зарплату от поставщика услуг, должны быть на работе в оговоренное время. Поэтому было решено, что потребитель должен заплатить продавцу 34 евро, даже если он не воспользовался услугой, и что продавец не обязан возмещать убытки потребителю.