СВОДКА ЗА СУТКИ | Курьер переехал ногу 3-летней девочки и скрылся. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями
За минувшие сутки в Эстонии произошло три ДТП, в которых серьезно пострадали люди.
7 октября в 09.04 на 21-м километре шоссе Таллинн — Палдиски (Харьюмаа, волость Сауэ) при обгоне произошло боковое столкновение автомобилей Mini Cooper (за рулем находилась 47-летняя женщина) и Mercedes-Benz S500 (машиной управлял 61-летний мужчина). В ДТП пострадала водитель Mini Cooper, которая была доставлена в больницу.
В 18.47 в Таллинне у дома номер 2 по улице Каяка 34-летний мужчина двигался на электрическом самокате и упал. Пострадавшего доставили в больницу.
В 19.05 в Таллинне у дома номер 3 по улице Ротерманни курьер компании Wolt, личность которого пока не установлена, переехал на велосипеде ногу 3-летней девочки. Девочку доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 14 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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