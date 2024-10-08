Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии снижается девятую неделю подряд. Но прогноз безрадостный

Уровень зарегистрированной безработицы опустился с 6,9% до 6,8%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где равен 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7078.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,5%. Без работы в столичном регионе остаются 22 518 человек, большинство из них - жители Таллинна.

По последнему прогнозу Банка Эстонии, по итогам 2024 года уровень безработицы в стране будет равен 8%. Касса по безработице также полагает, что в ближайшие месяцы уровень зарегистрированной безработицы будет расти.

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