07.10.2024, 20:03
ФОТО | В Мустамяэ загорелась квартира: двух человек доставили в больницу(1)
Сегодня вечером в столичном районе Мустамяэ произошел пожар в многоквартирном доме.
В понедельник, 7 октября, в 19:08, спасатели получили вызов на Сютисте теэ, где в девятиэтажном жилом доме загорелась квартира.
По словам очевидца, на место прибыли пять пожарных машин.
Как сообщили в Спасательном департаменте, в 19:20 спасатели взяли огонь под контроль. В загоревшейся квартире никого не было, однако дым распространился по дому и подъезду, из-за чего из здания эвакуировали жильцов других квартир.
Спасатели проветривают горевшую квартиру и подъезд, который до сих пор сильно задымлен.
Два человека были доставлены в больницу для проверки.
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