ЧП и криминал
07.10.2024, 20:03

ФОТО | В Мустамяэ загорелась квартира: двух человек доставили в больницу

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Сегодня вечером в столичном районе Мустамяэ произошел пожар в многоквартирном доме.

В понедельник, 7 октября, в 19:08, спасатели получили вызов на Сютисте теэ, где в девятиэтажном жилом доме загорелась квартира.

По словам очевидца, на место прибыли пять пожарных машин.

Как сообщили в Спасательном департаменте, в 19:20 спасатели взяли огонь под контроль. В загоревшейся квартире никого не было, однако дым распространился по дому и подъезду, из-за чего из здания эвакуировали жильцов других квартир.

Спасатели проветривают горевшую квартиру и подъезд, который до сих пор сильно задымлен.

Два человека были доставлены в больницу для проверки.

Пожар в Мустамяэ
Пожар в Мустамяэ

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