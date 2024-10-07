ФОТО | В Таллинне почтили память жертв нападения ХАМАС на Израиль

Мероприятие состоялось на старом еврейском кладбище в Таллинне. „Это трагическое событие унесло жизни многих людей. Эта мрачная годовщина является напоминанием о душевной боли и страданиях, которые израильтяне пережили за последний год. Важно помнить, что помимо жителей Израиля разных возрастов, национальностей и религиозных групп теракт 7 октября унес жизни граждан 71 страны“, - говорится в сообщении еврейской общины.

Отмечается, что среди погибших на музыкальном фестивале Nova был и гражданин Эстонии.

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