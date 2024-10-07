Комиссия одобрила изменения в родительских компенсациях, плату за визит к врачу планируют поднять до 20 евро

Председатель комиссии Мадис Тимпсон сказал, что система родительской компенсации в Эстонии очень щедра, но необходимо учитывать и возможности государства. „Поскольку средняя зарплата в последние годы очень быстро росла, вместе с этим увеличились и расходы государства на родительскую компенсацию, которая рассчитывается на основании средней зарплаты. Мы решили, что целесообразно снизить максимальный размер родительской компенсации с трехкратной средней зарплаты до двухкратной“, - сказал Тимпсон.

Изменения затронут около 3500 человек или почти 12% получателей родительской компенсации.

Кроме этого законопроектом устанавливается плата за посещение врача-специалиста в размере 20 евро (Изначально пресс-служба Рийгикоу назвала цифру в 25 евро, по позже исправила на 20 - прим.ред.). Для людей, находящихся в более уязвимом положении, плата за визит составит 5 евро.

Плата за койко-день в больнице увеличивается с 2,50 евро до 5 евро, а плата за рецепт с 2,50 евро до 3,50 евро.

Впервые устанавливается верхний предел временной компенсации по нетрудоспособности. Кроме того, законопроектом изменяются процессуальные сроки: выплата пенсий и социальных пособий будет происходить на два дня позже, чем ранее, а срок рассмотрения ходатайств по степени инвалидности, пенсиям и семейным компенсациям увеличивается до 30 дней.

Также законопроект предусматривает возможность более широкого использования резервов Кассы здоровья, добавляется возможность взыскания расходов на лечение с человека или страховщика, если у человека нет медицинской страховки.

Социальная комиссия решила направить пакет изменений в законодательство ЭР на первое чтение в Рийгикогу, которое состоится 16 октября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.