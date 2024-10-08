В эстонском поселке прекратили продавать в магазинах кофе машинного приготовления. Что случилось?

В магазине Meie (на обочине Аэгвийду теэ) у кофейного аппарата висит табличка, гласящая, что купить кофе возможности нет, так как качество воды плохое. На вопрос продавец отвечает, что кофемашину можно включать, когда напиток подходит по бактериям. По его заверению, вода плохая во всем поселке, кофе невозможно купить также в других магазинах и на заправках.