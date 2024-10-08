08.10.2024, 09:35
В эстонском поселке прекратили продавать в магазинах кофе машинного приготовления. Что случилось?
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Со второй половины прошлой недели в Аэгвийду (Харьюмаа) не рекомендуется пить воду без предварительного кипячения. Второй раз в этом году пробы показывают загрязнение питьевой воды. Руководитель местного предприятия водоснабжения заверяет, что оба случая между собой не связаны.
В магазине Meie (на обочине Аэгвийду теэ) у кофейного аппарата висит табличка, гласящая, что купить кофе возможности нет, так как качество воды плохое. На вопрос продавец отвечает, что кофемашину можно включать, когда напиток подходит по бактериям. По его заверению, вода плохая во всем поселке, кофе невозможно купить также в других магазинах и на заправках.
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