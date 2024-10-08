Скупавшая долги компания PlusPlus Capital надеется избежать банкротства

В пятницу Харьюский уездный суд принял решение оставить план санации компании PlusPlus Capital без утверждения. Банкротное производство в отношении предприятия было начато по заявлению банка Läti SEB Bank и страхового общества Balcia Insurance SE.

PlusPlus Capital называет отказ суда утвердить план санации удивительным. В своем комментарии предприятие отмечает, что план санации поддержали кредиторы, которые представляют более 90% требований. По утверждению PlusPlus Capital, суд опирался на произвольные и искажающие действительные обстоятельства данные, выдвинутые компанией Balcia Insurance. При этом страховое общество представляет лишь 0,2% от всех требований, охваченных планом санации. PlusPlus Capital считает, что у нее есть перспектива оспорить постановление суда, чтобы опровергнуть приведенные в нем ошибочные утверждения и добиться утверждения плана санации.

В то же время PlusPlus Capital сообщила, что контрольный пакет акций компании приобрела группа предпринимателей бельгийской инвестиционно-технологической фирмы Fraktion.

„Интерес Fraktion к PlusPlus Capital и приобретение контрольного пакета акций показывает, что у компании есть перспектива успешно пройти процесс санации“, - говорит член правления PlusPlus Capital Каарел Райк.

В результате сделки из круга акционеров PlusPlus Capital вышли бывший мажоритарный акционер и председатель совета Мирье Трумси и различные мелкие инвесторы с финскими корнями. Частью сделки является также изменения в совете предприятия.

Бельгийская компания Fraktion входит в группу FraktionX, которая занимается разработкой инвестиционных и программных решений для сферы недвижимости, финансовых услуг и логистики в различных европейских странах (Люксембург, Нидерланды, Португалия и Эстония).