ФОТО | Заблудившегося в лесу мужчину нашли с помощью вертолета и телефона

4 октября в полицию поступило сообщение о том, что утром большая группа людей отправилась в лес в волости Алутагусе, чтобы провести свободное время. Они должны были встретиться у машины в 16.00 и поехать домой, однако один из членов группы - 79-летний мужчина, не вернулся к машине. Поскольку у мужчины был при себе телефон, быстро выяснилось, что он забрел куда-то в болотистую местность и не может выбраться из леса. Компания позвонила по номеру 112, и полиция начала поисковую операцию.

На помощь к месту происшествия направлялось все больше сил, начиная от патрулей и дронов и заканчивая служебными собаками. Район обыскивали в радиусе 10 км с помощью собак. Также использовались сигнальные ракеты, когда стемнело, чтобы указать направление движения заблудившемуся, но, к сожалению, они также не дали результатов.

К поисковой операции был привлечен летный экипаж Департамента полиции и погранохраны. Экипаж вертолета поздно вечером смог обнаружить местонахождение заблудившегося мужчины. Поскольку место было болотистым, мужчину подняли на борт вертолёта с помощью лебедки и доставили в безопасное место. Врачи скорой помощи оценили его состояние как хорошее, после чего патруль отвез его домой.

Командир авиаотряда PPA Андрес Рахкема похвалил заблудившегося за сотрудничество. „Когда мы прибыли на место, то получили информацию, что мужчина видел вертолет, пролетавший над ним. Мы попросили его помахать телефоном с включенным экраном в сторону неба, и с помощью наших приборов ночного видения быстро обнаружили этот источник света. Затем мы начали работать над тем, как вытащить пожилого мужчину из болота. Учитывая сложность местности, мы приняли решение поднять его на борт вертолета с помощью лебедки“, — объяснил Рахкема.