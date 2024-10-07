Новости Эстонии
07.10.2024, 16:30

„Мы должны быть готовы к войне“: канцлер Минобороны о необходимости инвестиций в безопасность

 
Каймо Кууск
Каймо Кууск
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Эстония выделит на оборону 5,6 млрд евро, к которым добавится 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов. Канцлер Минобороны Каймо Кууск объясняет, что эти меры необходимы для подготовки к возможным угрозам со стороны агрессивного соседа.

В период с 2025 по 2028 год Эстония будет ежегодно инвестировать в военную оборону не менее 3,3% своего ВВП. Кстати, это второе место среди союзников по НАТО, уступая Польше и опережая США. Общий оборонный бюджет на этот период составит 5,6 млрд евро, к которым добавится 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия до 2031 года.

Канцлер Минобороны Каймо Кууск в комментарии для Delfi подчеркнул, что необходимость инвестирования в оборону связана с агрессивным соседом. „Мы должны быть готовы к войне, чтобы ее предотвратить. Подготовка включает в себя не только собственные оборонные способности, но...

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии