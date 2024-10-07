„Мы должны быть готовы к войне“: канцлер Минобороны о необходимости инвестиций в безопасность

В период с 2025 по 2028 год Эстония будет ежегодно инвестировать в военную оборону не менее 3,3% своего ВВП. Кстати, это второе место среди союзников по НАТО, уступая Польше и опережая США. Общий оборонный бюджет на этот период составит 5,6 млрд евро, к которым добавится 1,6 млрд евро на закупку боеприпасов для систем дальнобойного оружия до 2031 года.