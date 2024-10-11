„Хватит пользоваться приложениями для знакомств!“ Где иностранцы находят себе эстонских девушек?
Как наладить личную жизнь, если твой круг общения - это коллеги и несколько близких друзей? Наверняка многие хотя бы раз в жизни задавались таким вопросом. Ответ на него, кажется, знают те, кто приехал в Эстонию из других стран и был вынужден заново социализироваться. Мы собрали комментарии из группы Expats in Tallinn на тему того, где предпочитают знакомиться иностранцы.
Как лучше всего иностранцу познакомиться с одинокими эстонками в Таллинне? Такой вопрос был задан в местной группе экспатов и вызвал бурное обсуждение. По словам автора вопроса, он живет в Таллинне и хотел бы узнать о популярных в Эстонии приложениях для знакомств - не считая Tinder. Кроме того, мужчину интересует, где местные жители обычно встречаются в осенние и зимние месяцы, когда на улице холодно. Какова местная культура знакомств в целом?