„Хватит пользоваться приложениями для знакомств!“ Где иностранцы находят себе эстонских девушек?

Как лучше всего иностранцу познакомиться с одинокими эстонками в Таллинне? Такой вопрос был задан в местной группе экспатов и вызвал бурное обсуждение. По словам автора вопроса, он живет в Таллинне и хотел бы узнать о популярных в Эстонии приложениях для знакомств - не считая Tinder. Кроме того, мужчину интересует, где местные жители обычно встречаются в осенние и зимние месяцы, когда на улице холодно. Какова местная культура знакомств в целом?