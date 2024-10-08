Самая большая конкуренция - в сфере вспомогательных рабочих мест. Количество предложений о работе сокращается(7)
Если в третьем квартале прошлого года на одну вакансию было получено в среднем 39 заявлений, то в этом году, по данным CVKeskus.ee, их число составляет 51. Больше всего конкуренция выросла в ИТ-секторе, где за вакантную должность в третьем квартале этого года боролись 60 соискателей, что на 64% больше, чем год назад, пишет Delfi Ärileht.
„Однако сфера информационных технологий не является самой конкурентной в Эстонии“, — сказала глава отдела по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что самая большая конкуренция — за вспомогательные должности, где в среднем было подано 83 заявления, полученных в ответ на предложения о работе, опубликованных в последние месяцы.
Конкуренция также значительно выше средней в сферах маркетинга, транспорта, обслуживания и продаж, где за позицию в среднем борются 72, 66, 65 и 61 соискатель соответственно.
Грета Адлер добавила, что наименьшая конкуренция наблюдается за рабочие места в сфере образования, где на вакантное место претендуют в среднем 12 соискателей, что не сильно изменилось за последние годы. „В то же время, например, более 110 соискателей подали заявки на должность воспитателя в детском саду и более 30 — на должность классного учителя“, — описала Адлер происходящее на рынке труда.
Всего в этом году на портале вакансий CVKeskus.ee работодателям было отправлено около 1,5 миллиона заявлений, что на 9% больше, чем за тот же период прошлого года.
В третьем квартале снижение количества предложений о работе замедлилось
По сравнению с прошлым годом количество предложений о работе сократилось на 24% в первом квартале, на 22% во втором квартале и на 17% в третьем квартале. Таким образом, квартальное снижение количества предложений о работе замедлилось, но вакансий по-прежнему меньше, чем в предыдущие годы.
„В третьем квартале количество вакансий, предлагаемых работникам сферы услуг и продаж, существенно изменилось, и вместо падения оно увеличилось на 6%“, — сообщила Грете Адлер, добавив, что в то же время количество вакансий, предлагаемых ведущим специалистам и руководителям среднего звена, сократилось.
Больше всего в годовом исчислении снизилось число предложений для неквалифицированных работников — на 19% в третьем квартале. Предложений для квалифицированных работников в третьем квартале также было на 16% меньше, чем год назад.
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