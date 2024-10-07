Обновленный „Виру Спутник“ стартовал в ЧЭ по хоккею с волевой победы над „Вялком 494“

В начале первого периода с передачи Максима Туровского и Никиты Цыганова в большинстве счет открыл игрок команды „Виру Спутник“ Аллан Саар. Неравный счет продлился недолго: через минуту после первого взятия ворот на скамейку штрафников отправился игрок „Спутника“ Иванов, и численное неравенство реализовал Кирилл Тамбиевс.

Второй период, несмотря на многочисленные удаления, результативных действий не принес.

В заключительном периоде при контратаке на ворота „Вялк“ на десятой минуте шайбу забросил Чарльз Кампанья. Через три минуты точным броском Дмитрия Кузнецова „Вялк“ сравнял счет.

Победитель был выявлен только в овертайме – на второй минуте дополнительного времени победную шайбу забросил Михаэль Хеберт. Тем самым со счетом 3:2 победу одержал кохтла-ярвеский „Спутник“.

Кохтла-Ярвеский хоккейный клуб „Виру Спутник“ - действующий бронзовый призер чемпионата Эстонии. В последний раз команда становилась чемпионом страны в 2010 году, но, кажется, сезон 2024-2025 хоккеисты из Ида-Вирумаа намерены провести триумфально: в команду приехали сразу девять североамериканцев.

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Второй клуб из Кохтла-Ярве, „Эверест“, уверенно обыграл столичный „Вайперс“ на своем льду со счетом 7:2. В это время действующий чемпион, нарвская команда „Паэмурру“, в упорной борьбе одержала победу в гостях над таллиннской объединенной командой „Пантер\Торнадо“ — 7:6. Набрав 4 очка в двух матчах, нарвитяне единолично возглавили турнирную таблицу.

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