20.09.2024, 07:17
Клуб из Кохтла-Ярве подписал 9 североамериканских хоккеистов и хочет в еврокубки
Один из новичков набирал больше 100 очков
ФОТО: | Delfi Meedia
Кохтла-Ярвеский хоккейный клуб „Виру Спутник“ - действующий бронзовый призер чемпионата Эстонии. В последний раз команда становилась чемпионом страны в 2010 году, но, кажется, сезон 2024-2025 хоккеисты из Ида-Вирумаа намерены провести триумфально: в команду приехали сразу девять (!) североамериканцев.
На недавней пресс-конференции, посвященной мужским и женским хоккейным лигам Эстонии, состоявшейся перед началом нового сезона, представитель „Виру Спутника“ Аллан Саар (26), который совмещает карьеру игрока с работой агента, представил сенсационную новость. В этом сезоне в составе команды из Кохтла-Ярве будут выступать девять игроков из Северной Америки: четыре из Канады и пять из США.
Уже заказано?