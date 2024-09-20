Клуб из Кохтла-Ярве подписал 9 североамериканских хоккеистов и хочет в еврокубки

На недавней пресс-конференции, посвященной мужским и женским хоккейным лигам Эстонии, состоявшейся перед началом нового сезона, представитель „Виру Спутника“ Аллан Саар (26), который совмещает карьеру игрока с работой агента, представил сенсационную новость. В этом сезоне в составе команды из Кохтла-Ярве будут выступать девять игроков из Северной Америки: четыре из Канады и пять из США.

„Все эти игроки имеют опыт выступлений в молодежных лигах Америки и Канады и хотят продолжить карьеру в Европе и других странах. Мы помогаем им в этом. Если они покажут хороший уровень игры здесь, это откроет им возможности для дальнейшего продвижения“, — пояснил Саар в интервью Delfi, рассказывая о мотивации североамериканских хоккеистов играть в Эстонии.