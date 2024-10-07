Более 900 финских преступников управляют или владеют бизнесом в Эстонии

Результаты расследования MOT: В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии. Из них 467 – граждане Финляндии. Почти столько же – граждане Эстонии. Эти люди обвиняются в общей сложности почти в 2400 преступлениях в Финляндии. Почти половина от этого числа – экономические преступления, такие как мошенничество.

В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.

Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.

Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалиива. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности.

В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и всё же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.

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