Более 900 финских преступников управляют или владеют бизнесом в Эстонии(3)
Таллинн стал популярным местом для финских преступников. Согласно расследованию журналистов из редакции Yle MOT, как минимум 930 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, владеют или управляют компаниями в Таллинне и других районах Эстонии, что дает им возможность обходить запреты на ведение бизнеса или скрывать имущество от кредиторов, пишет Yle.
В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.
Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.
Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалиива. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности.
В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и всё же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.
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