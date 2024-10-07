ОТ РЕДАКЦИИ | Нет учителей и медсестер? И не будет! Государство лишит студентов стипендии за отличную учебу
Государство должно рассматривать молодежь как инвестицию в будущее, а не как статью экономии.
На минувшей неделе стало известно, что государство отменит стипендии за отличные результаты в учебе, что позволит сэкономить более 2 миллионов евро. В Эстонии студенческая стипендия состоит из трех частей: стипендия на основе потребностей, на основе успеваемости и студенческий кредит. В целом, нынешняя стипендия за отличные результаты в учебе составляет 100 евро, эта сумма по сегодняшним меркам смешная и не может гарантировать, что учащиеся сумеют полностью сконцентрироваться на учебе. В реальности средний студент в нашей стране должен делить свое время между работой и учебой, чтобы обеспечить себя. Ведь жить на полном родительском обеспечении, будучи взрослым, уже неловко, да и не все родители могут позволить себе удовольствие содержать взрослое чадо.
Стипендия за отличную учебу в 100 евро - невеликие деньги в сегодняшней экономической ситуации, учитывая, что размер стипендии оставался неизменным с момента ее учреждения десять лет назад. Однако и эти деньги могли быть мотивацией для прилежных студентов. Отобрать их - плохая идея, потому что речь идет об отношении государства к молодежи, которая является будущим нашей страны.
Стипендия на основе потребностей составляет в среднем 75-225 евро, студенческий кредит на год составляет 3000 евро. Прожиточный минимум в Эстонии примерно 300 евро, но кто реально может в 2024 году прожить на эти деньги целый месяц? Пусть вопрос повиснет в воздухе.
Государство подает молодежи тревожный сигнал: талантливые ребята могут остаться без образования и будут вынуждены выходить на трудовой рынок, соглашаясь на низкооплачиваемые рабочие места. Государство будто бы отказывает нашей молодежи в признании ее стараний и в уважении.
Не хватает учителей, медсестер, ветеринаров или инженеров? Государство, так создай же для молодых людей условия, чтобы они выбрали себе эти специальности, и поощряй их за старание и усердие, чтобы юные таланты не были вынуждены проводить на работе в супермаркете или на автозаправке по 40 часов в неделю, оставляя учебу на втором плане.
Нынешнее правительство увидело в молодежи статью экономии. Министр образования Кристина Каллас, захотев, могла бы найти и другие места для экономии, в первую очередь сокращая расходы в бюрократии. Потому что в 2024 году именно „раздутая бюрократия“ является камнем на шее у государственного бюджета, а не студенты.
Студенты и молодежь нуждаются в поддержке, на них надо смотреть как на инвестиции в будущее страны. Правительство ошиблось, а министр образования могла бы быть решительнее. Если мы хотим, чтобы наша экономика и благосостояние росли, мы должны вкладывать в образование.
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