ОТ РЕДАКЦИИ | Нет учителей и медсестер? И не будет! Государство лишит студентов стипендии за отличную учебу

На минувшей неделе стало известно, что государство отменит стипендии за отличные результаты в учебе, что позволит сэкономить более 2 миллионов евро. В Эстонии студенческая стипендия состоит из трех частей: стипендия на основе потребностей, на основе успеваемости и студенческий кредит. В целом, нынешняя стипендия за отличные результаты в учебе составляет 100 евро, эта сумма по сегодняшним меркам смешная и не может гарантировать, что учащиеся сумеют полностью сконцентрироваться на учебе. В реальности средний студент в нашей стране должен делить свое время между работой и учебой, чтобы обеспечить себя. Ведь жить на полном родительском обеспечении, будучи взрослым, уже неловко, да и не все родители могут позволить себе удовольствие содержать взрослое чадо.

Стипендия за отличную учебу в 100 евро - невеликие деньги в сегодняшней экономической ситуации, учитывая, что размер стипендии оставался неизменным с момента ее учреждения десять лет назад. Однако и эти деньги могли быть мотивацией для прилежных студентов. Отобрать их - плохая идея, потому что речь идет об отношении государства к молодежи, которая является будущим нашей страны.

Стипендия на основе потребностей составляет в среднем 75-225 евро, студенческий кредит на год составляет 3000 евро. Прожиточный минимум в Эстонии примерно 300 евро, но кто реально может в 2024 году прожить на эти деньги целый месяц? Пусть вопрос повиснет в воздухе.

Государство подает молодежи тревожный сигнал: талантливые ребята могут остаться без образования и будут вынуждены выходить на трудовой рынок, соглашаясь на низкооплачиваемые рабочие места. Государство будто бы отказывает нашей молодежи в признании ее стараний и в уважении.